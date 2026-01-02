Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану "действиями", если власти страны будут убивать протестующих, которые уже несколько дней выходят на улицы из-за экономического кризиса.

Об этом американский лидер написал в своей соцсети Truth Social.

В Иране уже пять дней продолжаются протесты из-за резкого падения курса национальной валюты – иранского риала – и стремительного роста цен.

Как сообщают СМИ, при столкновениях с силовиками погибло не менее шести человек, ещё несколько десятков пострадали.

В ответ на эти события Трамп пригрозил Ирану "действиями" в случае убийств мирных протестующих.

"Если Иран будет стрелять и жестоко убивать мирных протестующих, как это обычно бывает, Соединенные Штаты Америки придут им на помощь. Мы готовы к действию", – заверил американский президент.

Ранее мы сообщали, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху планирует обсудить с Трампом возможность нанесения новых ударов по территории Ирана.

Напомним, Трамп отметил Новый год в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде в компании Нетаньяху.