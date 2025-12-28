Иранские военно-морские силы захватили очередной иностранный танкер, который находился в Ормузском проливе.

Об этом сообщают международные агентства.

По их информации, задержанное судно перевозило около 4 миллионов литров топлива, которое в Тегеране назвали контрабандой.

При этом в результате были задержаны 16 членов иностранного экипажа, однако их национальность и флаг танкера в настоящее время не раскрыты.

Отмечается, что инцидент произошел в стратегически важном водном пути, через который проходит значительная часть мировой торговли нефтью.

Власти Ирана же периодически задерживают суда в этом регионе по обвинениям в нарушениях, включая нелегальные грузы.

Напомним, что недавно Соединенные Штаты начали захватывать танкеры с венесуэльской нефтью.

Ранее мы также передавали, что атакованный танкер теневого флота РФ сел на мель в территориальных водах Болгарии.

