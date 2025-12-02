МИД Украины отрицает причастность к удару по танкеру с российским подсолнечным маслом у берегов Турции.

Об этом в Х написал спикер министерства Георгий Тихий.

Представитель МИД отметил, что инцидент могла инсценировать сама Россия.

"Украина не имеет никакого отношения к этому инциденту, и мы официально опровергаем любые подобные утверждения российской пропаганды. Более того, предполагаемый маршрут из России в Грузию через исключительную экономическую зону Турции не имеет смысла и позволяет предположить, что Россия могла инсценировать все это", - заявил Тихий.

Между тем президент РФ Владимир Путин назвал пиратством атаки на танкеры в Черном море и заявил, что в ответ на эти атаки расширит "номенклатуру ударов по украинским портам и судам, заходящим в них". Также он сказал, что Россия может "отрезать Украину от моря".

Напомним, удар по кораблю с маслом не первый за последнее время по танкерам, которые шли в российские порты или из российских портов в Черном море.

На прошлой неделе безэкипажные катера атаковали у берегов Турции два танкера теневого флота РФ. Так, 28 ноября из-за внешнего воздействия загорелся пустой танкер Kairos. В тот же день танкер VIRAT сообщил, что подвергся удару примерно в 35 морских милях от берега. Украинские СМИ со ссылкой на источники написали, что это была операция СБУ. С тех пор с опровержениями этой информации не выступили ни СБУ, ни другие официальные органы. Поэтому после сегодняшнего удара по танкеру с маслом наиболее распространенной стала версия, что его тоже организовал Киев.

Что значат удары по танкерам, мы разбирали в отдельном материале.