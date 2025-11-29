Казахстан меняет маршрут экспорта нефти после подрыва украинскими дронами причала Каспийского трубопороводного консорциума (КТК) в Новороссийске.

Об этом сообщило министерство энергетики страны по официальным информационным каналам.

Казахские власти подчеркнули, что подобные действия против гражданской критической инфраструктуры недопустимы.

Заявляется, что правительство активировало резервный план логистики, чтобы избежать сбоев добычи на месторождениях, объёмы которых идут через КТК.

По открытой информации, совладельцами консорциума являются Казахстан, Россия, Chevron, Лукойл, Mobil, Rosneft-Shell, BG, Eni и Oryx.

Ранее Казахстан высказал обеспокоеность последствиями ударов дронов ВСУ по Оренбургскому газовому заводу.

Также Астана ответила на предложение Зеленского о готовности встретиться с Путиным в Казахстане.

Война в Украине продолжается 1375-й день. Мы следим за последними новостями субботы, 29 ноября 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня, в которых разбирались, почему был уволен глава ОП Ермак, что происходит с Гуляйполем, какой план мира США везут в Москву.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.