В Казахстане прокомментировали заявление президента Украины Владимира Зеленского о готовности встретиться там с российсим главой Владимиром Путиным.

Соответствующее заявление сделал президент Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, он готов предоставить площадку для переговоров, но не видит Казахстан в роли посредника между Украиной и Россией.

"Обе стороны в состоянии вести диалог по спорным вопросам на двусторонней основе и на разных уровнях. Всегда считал и публично говорил, что "украинский кризис" крайне сложный и упрощать его нельзя. С продолжением военных действий накапливаются территориальные, исторические, национальные, языковые и политические вопросы. Да, территориальный вопрос сейчас главный и трудный, но его практическое решение за столом переговоров пока не просматривается из-за сопутствующих дискуссий - от Киевской Руси и "территориальных подарков" до украинской государственности. Мнений множество, в том числе экзотических. Тем не менее, переговоры необходимо продолжать. Об этом я говорил и на Генассамблее ООН", - сказал Токаев.

Напомним, ранее Путин озвучил готовность встретиться только в Москве. Зеленский в свою очередь заявлял, что готов встретиться с главой Белого дома Дональдом Трампом и Путиным без каких-либо условий.

Западные же СМИ писали, что Зеленский приедет на встречу с Путиным в Москву, если ему прикажет Дональд Трамп.