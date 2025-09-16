Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с главой Белого дома Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным без каких-либо условий.

Об этом Зеленский сказал в интервью телеканалу Sky News.

"Как я понимаю, если Россия не поддерживает тот или иной формат, который предлагают США и который поддерживает Украина, то Соединенные Штаты сделают сильные шаги в отношении Путина. То есть и санкции, и оружие. Поэтому я сказал, что без каких-либо условий поддерживаю двусторонний и трехсторонний формат", - сообщил президент Украины.

Другие заявления Зеленского:

"Европе и США нужно прекратить думать о себе и своих будущих отношениях с россиянами, а больше думать об Украине. Каждый день их торговли, какие санкции налагать, стоит нам много жизней. Это нечестно".

"БпЛА РФ в Польше и Румынии – это сигнал от россиян: не вздумайте давать Украине дополнительное ПВО, вам самим это может понадобиться. Увидим, придут ли нам запланированные системы ПВО".

Это очень технологичная и динамичная война. Поколения дронов меняются каждые три месяца".

Также Зеленский сказал, что Украина больше не отправляет своих военных на обучение за границу.

Напомним, ранее происходили скандалы с тем, что часть украинских военных, которых посылали на обучение за границу, уходили в СОЧ (СЗЧ - укр.).

В то же время полигоны в Украине, где обучаются бойцы ВСУ, постоянно становятся объектами атак российских войск.