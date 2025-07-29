В ходе продолжающегося вторжения войска РФ осуществили воздушную атаку по скоплению украинских военных, проходящих подготовку перед отправкой на фронт.

Об этом говорится в сообщении Сухопутных войск Вооружённых сил Украины, опубликованном на странице ведомства в Фейсбуке.

О каком учебном подразделении идёт речь, не сообщается, но раньше мониторинговые паблики писали о вечернем ракетном ударе по полигону в Черниговской области.

"По состоянию на 21:30 известно о трёх погибших и 18 раненых военнослужащих. На месте работают экстренные службы. Раненым оперативно оказывается вся необходимая медицинская помощь. Для выяснения всех обстоятельств и причин утраты личного состава создана комиссия во главе с начальником Военной службы правопорядка ВСУ и назначено служебное расследование", – сообщает командование.

В случае установления, что к гибели и травмированию военнослужащих привели действия или бездействие должностных лиц, виновные будут привлечены к ответственности.

Кроме того, сообщается, что командование принимает дополнительные меры безопасности для сохранения жизни и здоровья военнослужащих во время ракетных и воздушных ударов агрессора по полигонам и учебным центрам.

Ранее РФ ударила по учебному полигону ВСУ во время проведения учений.

Война в Украине продолжается 1252-й день. Последние новости с ключевыми событиями 29 июля 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Минобороны РФ заявило о захвате села Малиевка Днепропетровской области. Киев этого не подтверждает. На карте украинского военного обозревателя Deep State Малиевка находится под контролем ВСУ, хотя линия фронта на этом участке вплотную приблизилась к границам Днепропетровской области.

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