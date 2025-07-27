В Сумской области вражеский беспилотник ударил по автобусу, который ехал в прифронтовой зоне. В результате инцидента погибли два человека.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров.

По предварительной информации, 19 человек также получили ранения, одна женщина находится в крайне тяжелом состоянии – ее оперируют.

Сообщается, что автобус передвигался в Юнаковской общине, где проходит линия фронта.

"Около 16:30 россияне из беспилотника атаковали автобус с мирными жителями в районе села Иволжанское Юнаковской общины", - написал Григоров.

Он добавил, что пострадавшие были эвакуированы в Сумы, но периодически посещали свои дома и хозяйства в приграничной общине.

"Этот автобус неоднократно попадал во вражеские обстрелы, но сегодняшний рейс стал трагическим", - подчеркнул Григоров.

В конце мая мы писали о том, что в Белополье Сумской области в результате попадания беспилотника в микроавтобус погибли девять человек.

Напомним, в конце апреля российская армия ударила FPV-дроном по автобусу в городе Марганец Днепропетровской области, в результате чего девять человек погибли на месте.