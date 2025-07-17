В автомобиль главного раввина города Херсона ударил беспилотник.

Об этом сообщает Объединённая еврейская община Украины на своих страницах в соцсетях.

По машине Йосефа-Ицхака Вольфа было прямое попадание беспилотника во время движения.

На момент атаки в салоне находились сам раввин и члены его семьи. Никто не пострадал, но взрывом серьёзно повреждена передняя часть транспортного средства.

Ранее FPV-дроны РФ атаковали эвакуационный автомобль в районе Константиновки Донецкой области.

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