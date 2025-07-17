В США представили дрон LUCAS, который станет функциональным и более дешёвым аналогом иранского "Шахеда".

Об этом пишет военный обозреватель Defence Blog.

По предварительной информации, беспилотник уже прошёл испытания и готов к массовому производству.

"Лукас" поддерживает автономные и групповые миссии, обеспечивает возможность сетецентрического управления нанесением удара за небольшую часть стоимости традиционных беспилотных систем.

Дрон оснащён гибкими системами наведения, разработанными с учётом строгих требований к размеру, весу и мощности (SWaP). Его процессор управления позволяет удаленно включать и отключать бортовые системы во время полёта и поддерживает источники питания как 28 В, так и 12 В.

По данным обозревателя, LUCAS также может работать в качестве ретранслятора в сети многодоменных беспилотных систем связи (MUSIC). Ожидается, что эта возможность укрепит безопасную связь между США и союзными силами, особенно в условиях, когда традиционные сети оказываются уязвимы.

Ранее сообщалось, что Зеленский хочет продавать беспилотники в Штаты.

Напомним, Трамп поставил в пример беспилотники Ирана, заявив военным промышленникам США о необходимости в "быстром смертоносном оружии".