Россия расширяет мощности производства тяжёлых бомбардировщиков
Казанский авиационный завод, где россияне производят тяжёлые бомбардировщики, расширяет свои мощности.
Об этом пишет финское издание Yle, публикуя спутниковые снимки частной американской компании Planet Labs.
Речь идёт о единственном в России предприятии, способном выпускать бомбардировщики такого класса, способные нести в том числе ядерное оружие. Помимо военной техники, в Казани также производят самолеты гражданской авиации.
Издание обращает внимание, что на территории завода появились новые здания, крупнейшее из которых имеет длину около 320 метров и площадь порядка 19 тысяч квадратных метров – примерно три футбольных поля.
"На спутниковых снимках видно, что появилось много новой производственной площади", – отмечает военный эксперт Марко Эклунд, ранее работавший в военной разведке Финляндии.
Напомним, СБУ заявила о поражении трети всех стратегических бомбардировщиков РФ в ходе масштабной операции на территории противника.
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