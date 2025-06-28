Казанский авиационный завод, где россияне производят тяжёлые бомбардировщики, расширяет свои мощности.

Об этом пишет финское издание Yle, публикуя спутниковые снимки частной американской компании Planet Labs.

Речь идёт о единственном в России предприятии, способном выпускать бомбардировщики такого класса, способные нести в том числе ядерное оружие. Помимо военной техники, в Казани также производят самолеты гражданской авиации.

Издание обращает внимание, что на территории завода появились новые здания, крупнейшее из которых имеет длину около 320 метров и площадь порядка 19 тысяч квадратных метров – примерно три футбольных поля.

"На спутниковых снимках видно, что появилось много новой производственной площади", – отмечает военный эксперт Марко Эклунд, ранее работавший в военной разведке Финляндии.

Напомним, СБУ заявила о поражении трети всех стратегических бомбардировщиков РФ в ходе масштабной операции на территории противника.

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