С начала войны в Украине в США почти утроили производство 155-мм гаубичных снарядов. Миллионы из них были отправлены для ВСУ. Но Америка не достигнет своей цели производить 100 000 снарядов в месяц к октябрю.

Об этом сообщает Defense One со ссылкой на данные Пентагона.

Текущий ежемесячный объем производства составляет 40 000. Это выше 14 500 штук, когда Россия начала вторжение. Однако первоначальный план предусматривал производство примерно в два раза большего количества к настоящему времени.

"Некоторые из сделанных нами инвестиций только сейчас поступают производителям - немного позже, чем мы надеялись", — сказал изданию глава исполнительного офиса совместной программы вооружений и боеприпасов генерал-майор Джон Рейм.

В феврале 2024 года США объявили, что намерены производить 60 000 снарядов в месяц в октябре того же года, 75 000 - в апреле 2025 года и выйти на 100 000 к октябрю текущего года. На эти цели выделены почти 5 миллиардов долларов, в основном за счет дополнительного финансирования. Были открыты новые производства. Сам Рейм присутствовал на семи перерезаниях ленточек и закладках фундаментов.

"Знаете, я все время говорю людям, что мы буквально творим историю и не видели такого уровня инвестиций в нашу промышленную базу со времен Второй мировой войны", — сказал он.

Однако несмотря на усилия план так и остался на бумаге.

Ранее мы сообщали, что Евросоюз намерен запустить масштабный проект по росту военной промышленности.

Осенью минувшего года власти Украины заявляли, что страна начала производство собственных 155-мм артиллерийских снарядов.