Украинские войска использовали три миллиона снарядов на фронте в 2023 году. Половина из них – калибра 155 мм.

Об этом сообщил заместитель командующего ракетными войсками и артиллерии ВСУ Сергей Мусиенко в интервью "РБК-Украина".

По словам Мусиенко, расчетная потребность в артиллерийских боеприпасах, которую имеют ВСУ, исходит из ситуации на фронте и запланированных задач.

"Это значительное количество – столько нам ни разу не предоставляли. Скажем так: мы получаем вдвое меньше артиллерийских боеприпасов из-за разных факторов. Следовательно, мы и видим такую сегодняшнюю ситуацию на определенных участках фронта в условиях дефицита определенной номенклатуры артиллерийских боеприпасов", – добавил он.

Ранее сегодня глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз предоставил Украине обещанный миллион снарядов с опозданием на 8,5 месяцев.

Между тем ВСУ начали применять американские снаряды для советской САУ "Пион", которая отличается огромной длиной ствола. "Пион" использует снаряды калибра 203 мм, каждый массой 100 кг. Украина в последнее время их применяла редко из-за дефицита боеприпасов. Но недавно США передали для ВСУ свои подходящие снаряды 1950-1960-х годов, произведенные под САУ М110 и М115.

Война в Украине идет 997-й день. Следим за последними новостями и ключевыми событиями 18 ноября 2024 года в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.