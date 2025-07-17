Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что обсуждает с главой Белого дома Дональдом Трампом "мегасделку" - США закупят у Украины используемые ВСУ на войне дроны, а Штаты продадут Украине свое оружие.

Об этом украинский президент заявил в интервью газете The New York Post.

"Американский народ нуждается в этой технологии, и вам нужно иметь ее в своем арсенале. Я думаю, что это действительно мегасделка, выигрышная для всех сторон", - сказал Зеленский

Издание упоминает конкретно дальнобойные дроны, а также пишет, что "Киев предложил поделиться всем, что он узнал о современной войне за три года конфликта с Россией". И отмечает, что "американские технологии значительно отстают от российских и китайских, а американские солдаты плохо подготовлены к использованию БПЛА или защите от устройств, производимых противниками".

Ранее в том же интервью Зеленский заявил, что недоволен 50-дневным сроком, отведенным Трампом на завершение войны.

Между тем в газете The New York Times уже заметили, что Москву не тревожит ультиматум Трампа.