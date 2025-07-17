Власти США еще рассматривают список вооружений, которые запрашивает Украина. Киев просит примерно то же, что и 3,5 года назад, в начале войны: средства ПВО Patriot и APKWS (систему лазерного наведения Advanced Precision Kill Weapon Systems), ракеты большой дальности ATACMS, ракеты класса "земля-воздух" малой и средней дальности, известные как NASAM, а также различные артиллерийские системы.

Об этом сообщает AP со ссылкой на источники.

По информации издания, в план американского президента Дональда Трампа входит отправка странами НАТО в Украину вооружения на миллиарды долларов, а затем закупку техники и боеприпасов у США на замену отданным для ВСУ.

Причем производство тех же Patriot крайне трудоемкое и может занять до пяти лет - то есть Трампа к тому времени в Белом доме уже не будет. А вот мелкие боеприпасы, такие как артиллерийские снаряды 155-мм, могут быть произведены в гораздо более короткие сроки.

Напомним, вчера Трамп подтвердил отправку Украине ракет для ЗРК Patriot в рамках нового соглашения. Также он говорил об отправке Киеву самих комплексов, однако в Германии это не подтверждают.