Владимир Зеленский недоволен сроком в 50 дней, который президент США Дональд Трамп дал главе Кремля Владимиру Путину для завершения войны в Украине. Он считает его слишком большим.

Свое мнение по поводу условия Трампа он высказал в интервью американскому таблоиду New York Post.

"Пятьдесят дней для нас - это просто каждый день страха", - сказал Зеленский.

"Честно говоря, Путин просто лгал ему, что хочет положить конец войне, а Зеленский не был готов — и тогда президент Трамп понял, что все было с точностью до наоборот. Сегодня президент Трамп разочарован тем, что все это оказалось ложью, что Путин просто играл с ним. Многие мнения меняются очень быстро — может быть, не через 50 дней, а гораздо раньш"», - добавил Зеленский и поблагодарил Трампа за угрозы санкциями России.

Также украинский президент рассказал газете, что обсуждает с Трампом "мегасделку", по которой США закупят у Украины используемые ВСУ на войне дроны, а Штаты продадут Украине свое оружие.

"Американский народ нуждается в этой технологии, и вам нужно иметь ее в своем арсенале. Я думаю, что это действительно мегасделка, выигрышная для всех сторон", - заявил Зеленский.

Издание упоминает дальнобойные дроны и пишет, что "Киев предложит поделиться всем, что он узнал о современной войне за три года конфликта с Россией". Как сказано в материале, "американские технологии значительно отстают от российских и китайских, а американские солдаты плохо подготовлены к использованию БпЛА или защите от устройств, производимых противниками".

Ранее украинский военный аналитик Михаил Жирохов отметил, что за 50 дней, отведенных президентом США, Россия может пойти в массированное наступление на фронте с применением бронетехники.

О подготовке масштабного наступления армией РФ сегодня сообщил и CNN. По данным телеканала, в нем примут участие 160 тысяч солдат.