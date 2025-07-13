Украина начала производство специальных патронов для уничтожения ударных БПЛА, управляемых оператором в режиме реального времени.

Об этом пишет американский финансово-экономический журнал Forbes.

При выстреле патрон выпускает на несколько скоростных пуль, создавая эффект дробовика. Эффективная дальность поражения – до 50 метров.

Новые боеприпасы калибра 5,56 мм уже начали поступать на фронт и подходят для стандартных штурмовых винтовок стандарта НАТО, таких как CZ Bren и M4, которые широко используются ВСУ.

Эти патроны позволяют солдатам быстрее реагировать на появление FPV-дрона, просто сменив магазин – без необходимости носить с собой отдельное вооружение.

Появление этих боеприпасов особенно важно на фоне широкого использования россиянами оптоволоконных дронов, на которые не действуют средства радио-электронной борьбы.

По информации государственной платформы Brave1, каждому бойцу на передовой планируется выдать хотя бы один магазин с антидроновыми пулями.

Сто́ит отметить, что на данный момент основным стрелковым оружием ВСУ остаётся автомат Калашникова, который не совместим со стандартами НАТО.

Напомним, в Киеве запускают новую систему перехвата российских дронов.

Ранее "Страна" писала, как БПЛА поменяли войну в Украине и кто побеждает в гонке беспилотников.