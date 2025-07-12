Украинских школьников будут обучать управлению FPV-дронами - Минобразования
В Украине будут обучать школьников управлению FPV-дронами.
Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины на официальном сайте.
Это будет происходить в рамках предмета "Защита Украины", который вводят с нового учебного года.
Среди нового оборудования для обучения в школах появятся компьютерные симуляторы, дроны для практики, радиостанции, планшеты и прочая мультимедийная и профильная техника.
Курс позволит школьникам "подготовиться к использованию современных технологий в сфере безопасности".
Напомним, с 1 сентября в украинских школах изменится формат преподавания предмета "Защита Украины": в его рамках начнут обучать начальной общевоенной подготовке.
Ранее мы писали, что два года назад в РФ собирались обучать старшеклассников использовать дроны в условиях ведения войны.
Между тем война в Украине продолжается 1235-й день. Последние новости с ключевыми событиями 12 июля 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.
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