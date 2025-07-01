В Украине осталось 3,74 миллиона школьников. Это наименьшее количество детей школьной возрастной группы за последние 30 лет.

Данные приводит издание NGL Media со ссылкой на Госстат.

Каждый десятый ребенок остается в украинской системе образования, но при это уже проживает за границей.

По данным ООН, примерно 1,4 миллиона украинских беженцев по всему миру - это дети в возрасте 3-17 лет.

Всего за границей может находиться 720 тысяч украинских школьников, но это приблизительная оценка, официальные данные отсутствуют. Исследование ЮНЕСКО показывает, что только в Евросоюзе, и то не во всех странах, в прошлом году учились почти 665 тысяч украинских школьников.

Из Украины уезжают как мальчики, так и девочки. Родители боятся обстрелов, а в случае с детьми мужского пола еще и мобилизации.

По данным опросов, тенденция увозить детей из Украины будет только набирать обороты.

Зимой украинская блогер рассказывала, что из Украины массово бегут юноши и в некоторых классах остались одни девочки.

А недавно западная пресса писала, что украинские девушки тоже массово выезжают за границу из-за постоянных обстрелов и непонятной перспективы восстановления страны.