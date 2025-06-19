Украинские девушки массово выезжают за границу из-за постоянных обстрелов и непонятной перспективы восстановления страны. Выпускницы школ отправляются в Европу, чтобы там получить высшее образование.

Об этом пишет британская газета The Telegraph.

Как сказано в материале издания, основная причина массового отъезда девушек - общая обстановка в стране, в том числе боевые действия. Выпускницы школ жалуются, что из-за регулярных тревог и напряженности стало нелегко учиться, поэтому многие принимают решение уехать. И с каждым годом эта тенденция усиливается.

Причем многие девушки до войны не планировали уезжать, но теперь все больше молодежи покидают пределы родины и лишь немногие возвращаются.

"Когда началась война, люди были полны энтузиазма. Но прошло много времени, и люди стали более подавленными. Они думают, что в другой стране жизнь будет лучше", - говорит ученица старших классов София.

Среди уехавших "есть и самые умные и лучшие люди Украины". Как отмечает издание, это "демографическая бомба замедленного действия". Кроме того, "существуют реальные опасения относительно того, кто будет восстанавливать страну после окончания войны, если в Украину не вернется молодежь".

Также автор материала сообщает, что некоторые девушки уезжают учиться в Европу против собственной воли, по принуждению родителей, которые не видят каких-либо перспектив в Украине.

Зимой украинская блогер рассказывала, что из Украины массово бегут юноши, и в некоторых классах остались одни девочки.

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