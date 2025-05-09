С 1 сентября в украинских школах изменится формат преподавания предмета "Защита Украины": в его рамках начнут обучать начальной общевоенное подготовке. В Харькове эти занятия будут проходить в определенных опорных школах в каждом районе.

Как сообщает "Суспильне", об этом во время пресс-конференции рассказала директор городского департамента образования Ольга Деменко.

По ее словам, школьники будут проходить теорию, практику и домедицинскую подготовку.

"Мы хотим создать опорные школы, где есть, например, тир, современный кабинет по этому предмету, стадион, полоса препятствий, где есть мощные преподаватели, в том числе мы сейчас привлекаем ветеранов, если они имеют соответствующее образование. И тогда, например, мы сможем в этой опорной школе обучать детей из двух, трех или четырех школ. У детей должно быть два часа этого предмета в неделю. Мы сможем брать один день в месяц и полностью посвящать его данному предмету", - сказала Деменко.

А член Проектного офиса по обновлению предмета "Защита Украины" Анна Коваленко добавила, что уже утверждена новая модельная учебная программа, обновлены формат и подходы к преподаванию предмета и выделены средства на обновление материально-технической базы и подготовки, повышения квалификации учителей.

"По новой модельной учебной программе, утвержденной Министерством образования по согласованию Министерства обороны, в 10-м классе предмет охватывают такие темы, как основы национальной безопасности, военная техника, медицинская помощь", — рассказала Коваленко.

По ее словам, в 11-м классе школьников будут знакомить с военными технологиями и их развитием, основами разведки по открытым источникам (OSINT), контрпропаганды, пропаганды, информационно-психологических операций – как их распознавать, как им противодействовать.

"Также будут изучать модули о гражданском населении в кризисных условиях, стрелковую и тактическую подготовку... И есть модуль "Планирую будущее: личная роль в обороне Украины", - сообщила Коваленко.

Напомним, год назад Верховная Рада вернула в школы советскую начальную военную подготовку в рамках предмета "Защита Украины". Тогда был принят соответствующий законопроект №11092.

Также мы сообщали, что базовая общевойсковая подготовка станет обязательной дисциплиной в вузах Украины.