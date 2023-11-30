В городе Мамадыш в Татарстане школьников привлекли к изготовлению хвостовиков для мин, которые потом отправляют на войну в Украине. Также дети делают турникеты, используемые при ранениях, и контейнеры для ампул.

Сюжет об этом выпустил местный телеканал "Нократ".

Сообщается, что изделия печатают на 3D-принтере, затем школьники отрезают от них лишнее. Готовые хвостики для мин отправляют российским солдатам в зону боевых действий в Украине.

В сюжете говорится, что хвостовики для мин выполняют очень серьезную функцию: их подвешивают к квадрокоптеру, и при сбросе они "помогают боеприпасу лететь прямо в цель, не переворачиваясь в воздухе".

Также дети делают турникеты для ран и контейнеры для ампул.

"Все эти разработки особенно востребованы в зоне боевых действий", - говорится в телесюжете.

Производство изделий для фронта происходит в одном из лицеев города Мамадыш и на базе центра детского творчества "Квантум".

Скриншот из видеосюжета телеканала "Нократ"

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