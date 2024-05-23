Верховная Рада Украины вернула в школы советскую начальную военную подготовку. Законопроект №11092 принят во втором чтении. "За" - 297 голосов.

Как сообщил глава подкомитета внешкольного образования комитета Рады Роман Грищук, предмет "Защита Украины" будут изучать все ученики, так же как математику или украинский язык.

"Законом вводится понятие "начальная общевойсковая подготовка", что позволит правительству сделать изучение этого предмета обязательным. Больший акцент делается на технологиях, на внутренней мотивации гражданина защищать свое государство", - добавил Грищук.

Напомним, 23 апреля Верховная Рада проголосовала в первом чтении законопроект о начальной военной подготовке учащихся к вооруженной защите.

Ранее в Минобразования сообщали, что украинских школьников будут обучать медицинской помощи, минной безопасности, управлению дронами и ориентированию на местности. Предмет решили актуализировать, чтобы дети получили "жизненно необходимые навыки".

Война в Украине идет уже 820-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 23 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

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