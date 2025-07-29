Сегодня ночью россияне ударили по исправительной колонии в Запорожской области. В результате обстрела погибли 16 человек, ещё 35 получили ранения.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в своем телеграм-канале.

По его словам, ночью РФ нанесла по Запорожскому району восемь ударов, предположительно авиабомбами ФАБ. Один из них пришелся по пенитенциарному учреждению.

Помимо разрушения помещений колонии, повреждены частные дома поблизости.

Напомним, на днях российские войска атаковали Запорожье и область дронами-камикадзе типа "Шахед", в результате чего были зафиксированы разрушения. Сообщалось о погибших и раненых.

Война в Украине идет 1252-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 29 июля 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Минобороны РФ заявило о захвате села Малиевка Днепропетровской области. Украина этого не подтверждала. На карте украинского военного телеграм-канала Deep State Малиевка находится под контролем ВСУ, хотя линия фронта на этом участке вплотную приблизилась к границам Днепропетровской области.

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