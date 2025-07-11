Сегодня утром россияне ударили БПЛА по Харькову. На данный момент в городе девять пострадавших. Повреждены жилые дома, две больницы, включая роддом, колледж, магазины.

Об этом сообщает мэр Игорь Терехов и ГСЧС.

В результате ударов по Салтовскому району города произошли разрушения и пожары в четырехэтажном недействующем здании, стоматполиклинике, а также на крыше жилого дома.

Также утренними ударами РФ задело роддом, где находились роженицы с младенцами.

"Сейчас будем их эвакуировать в другое медучреждение. К счастью, никто из них не пострадал", - отметил Терехов.

Напомним, вчера ночью РФ выпустила по Украине 18 ракет, в том числе и баллистические. Также было выпущено около 400 ударных дронов, из которых почти 200 – "Шахеды". Главной целью был Киев.

Война в Украине идет 1234-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 11 июля 2025 года в обновляемом онлайне.

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