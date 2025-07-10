Этой ночью РФ выпустила по Украине 18 ракет, в том числе и баллистические. Также было выпущено около 400 ударных дронов, из которых почти 200 – "Шахеды".

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, атака длилась почти десять часов, а главной целью был Киев.

Удар произошел в день заседания "коалиции желающих", на котором Зеленский поднимет тему дополнительного финансирования производства дронов-перехватчиков и поставок ПВО.

В Воздушных силах ВСУ заявили, что этой ночью в Украине было 33 прилета дронов в 8 локациях.

По предоставленным данным, из 397 дронов, включая "Шахеды", сбить удалось 164.

При этом были сбиты все 8 "Искандеров", все 6 крылатых ракет Х-101. Однако 4 ракеты С-300 сбить не удалось.

Еще 204 дронов и ракет были локационно потеряны\подавлены РЭБ.

Напомним, сегодня ночью россияне атаковали Киев ракетами и беспилотниками. В результате есть погибшие и пострадавшие, вспыхнули пожары.

Война в Украине идет 1233-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 10 июля 2025 года в обновляемом онлайне.

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