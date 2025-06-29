За эту неделю армия РФ выпустила по Украине более 114 ракет, более 1270 дронов и почти 1100 КАБов. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Москва не остановится, пока может наносить массированные удары. Только за эту неделю было более 114 ракет, более 1270 дронов и почти 1100 КАБов. Путин давно решил, что будет воевать дальше, несмотря на призывы мира к миру", - написал он.

Почти всю последнюю ночь в Украине звучала тревога, отметил Зеленский.

"Есть попадания и по жилому дому в Смеле, ранен ребенок. Экстренные службы работают всюду, где нужно", - написал глава государства.

Напомним, сегодня ночью Россия нанесла массированный удар по территории Украины с применением 60 ракет и 477 беспилотников. Силами ПВО были сбиты 38 ракет и 436 дронов. Повреждены объекты инфраструктуры, предприятия, жилые дома и учебные заведения. Отбивая атаку РФ разбился украинский истребитель F-16, пилот Максим Устименко погиб. У него остался 4-летний сын.

Война в Украине идет 1222-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 29 июня 2025 года в обновляемом онлайне.