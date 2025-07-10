В ночь на 10 июля россияне атаковали Киев ракетами и беспилотниками. Есть погибшие и пострадавшие, вспыхнули пожары, город затянуло дымом.

Кадры последствий обстрелов опубликовали местные телеграм-каналы, украинские издания и пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщил глава МВД Игорь Клименко, в Киеве во время ночной атаки погибла полицейская, охранявшая метро в Подольском районе. Также в этом районе погибла еще одна женщина.

Мэр Киев Виталий Кличко сообщил, что на данный момент известно о 16-ти пострадавших, 10 из них госпитализированы.

По данным ГСЧС, в Подольском, Оболонском и Деснянском районах столицы зафиксированы падения обломков и повреждения инфраструктуры.

В Шевченковском районе произошли возгорания на крышах, балконах и технических этажах многоэтажек и офисных зданий. Есть пострадавшие.

В Соломенском районе огонь охватил административные и складские здания. В одной из построек продолжается ликвидация последствий удара.

В Дарницком районе обломки упали на территорию гаражного кооператива. Пожар потушен, обошлось без пострадавших.

Между тем появились фото последствий ночной атаки в Киеве из района метро Лукьяновская. На кадрах - улица Сечевых Стрельцов.

Также публикуются видео пожара после прилёта в Киеве и фото масштабного задымления в столице после ночных ударов.

Тем временем, судя по карте состояния атмосферы, опасные значения зафиксированы на левом берегу столицы.

При этом спутниковый сервис NASA фиксируют один пожар на левом берегу и ещё три на правом.

Власти столицы призвали закрыть окна и не выходить на улицу, если чувствуется запах дыма после ночной атаки.

При этом в Киеве заявляют, что уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе низкий.

Напомним, на днях в результате ночной атаки беспилотников на столицу Украины была повреждена тепломагистраль большого диаметра.

Война в Украине идет 1233-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 10 июля 2025 года в обновляемом онлайне.