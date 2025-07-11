Россияне атаковали ударными беспилотниками Одессу. Пострадали восемь человек
Сегодня днем россияне атаковали ударными беспилотниками Одессу. Пострадали 8 человек. Повреждена гражданская инфраструктура, жилые и административные здания, конюшня, автомобили.
Об этом сообщает пресс-служба Одесской мэрии.
Взрывы звучали в разных районах города. В результате обстрела РФ повреждена гражданская инфраструктура, жилые и административные здания, автомобили, а также конюшня - в соцсетях сообщают о гибели одного коня.
Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Ранее местные паблики писали, что удар был нанесен по зданию ТЦК и СП. Официально эта информация не подтверждалась.
Напомним, сегодня утром россияне ударили БПЛА по Харькову. Повреждены жилые дома, две больницы, включая роддом, колледж, магазины.
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