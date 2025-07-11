Сегодня днем россияне атаковали ударными беспилотниками Одессу. Пострадали 8 человек. Повреждена гражданская инфраструктура, жилые и административные здания, конюшня, автомобили.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской мэрии.

Взрывы звучали в разных районах города. В результате обстрела РФ повреждена гражданская инфраструктура, жилые и административные здания, автомобили, а также конюшня - в соцсетях сообщают о гибели одного коня.

Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Ранее местные паблики писали, что удар был нанесен по зданию ТЦК и СП. Официально эта информация не подтверждалась.

Напомним, сегодня утром россияне ударили БПЛА по Харькову. Повреждены жилые дома, две больницы, включая роддом, колледж, магазины.

Война в Украине идет 1234-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 11 июля 2025 года в обновляемом онлайне.

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