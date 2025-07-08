В июне войска РФ в 1,6 раз увеличили количество ударов ракетами и дронами по территории Украины. Силами украинской ПВО было сбито около 4 тысяч целей. В свою очередь Украина за июнь 115 раз нанесла дальнобойные удары по территории РФ, а артиллерия поразила 2864 целей РФ.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, подводя итоги месяца.

Также главком в посте упомянул "ошибки и недостатки" в проведении мобилизации в Украине.

"Противник последовательно увеличивает количество личного состава, наращивает производство ракет и дронов. Война с таким врагом требует проведения мобилизации и рекрутинга. На этом пути есть немало проблемных вопросов, но главное в ходе мобилизации – обеспечить нормальное отношение к людям и надлежащую подготовку. На совещании проанализировали нарушения порядка призыва по мобилизации в нескольких регионах. Выявили ошибки и недостатки, которые должны быть проанализированы и исправлены", - рассказал главком.

Напомним, вчера россияне нанесли удары по Запорожью и Харькову, в результате сильно пострадали здания ТЦК.

Война в Украине идет 1231-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 8 июля 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Минобороны РФ заявило о захвате Дачного - первого населенного пункта в Днепропетровской области. Украина этого не подтверждала. По данным Deep State, у границ Днепропетровской области россияне захватили село Поддубное, а южнее продвинулись у Ровнополя. Также Deep State сообщил, что армия РФ снова продвинулась в Запорожской области. Заявляется, что россияне захватили село Лобковое и заняли новые позиции у Степного.

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