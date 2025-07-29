Ночью армия РФ нанесла удар по Каменскому, есть погибшие. В Сети обвиняют мэра в наведении ракет
Этой ночью по Каменскому Днепропетровской области был нанесен ракетный удар. В результате инцидента погибли два человека, ещё пять получили ранения, среди них беременная женщина.
Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской ОВА.
По предварительной информации, ударом частично разрушено "неэксплуатируемое трёхэтажное здание".
В непосредственной близости также повреждены медицинские учреждения — роддом и отделение городской больницы. Местные паблики пишут, что в городе после удара перекрыт проспект Возрождения.
Отметим, что на этом проспекте поблизости друг от друга расположены здания районного ТЦК, роддома и городской больницы.
Однако официально удар по ТЦК не подтверждался.
Местные телеграм-каналы также пишут, что целью ракетного удара в Каменском мог быть центр реабилитации военных.
Жители в комментариях упрекают мэра города Андрея Белоусова в наведении ракет, так как накануне он опубликовал пост с упоминанием этого центра. Он писал, что проверил ход ремонтных работ в заведении.
Напомним, сегодня ночью россияне также ударили по исправительной колонии в Запорожской области. В результате обстрела погибли 16 человек, ещё 35 получили ранения.
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Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Минобороны РФ заявило о захвате села Малиевка Днепропетровской области. Украина этого не подтверждала. На карте украинского военного телеграм-канала Deep State Малиевка находится под контролем ВСУ, хотя линия фронта на этом участке вплотную приблизилась к границам Днепропетровской области.
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