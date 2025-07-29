Этой ночью по Каменскому Днепропетровской области был нанесен ракетный удар. В результате инцидента погибли два человека, ещё пять получили ранения, среди них беременная женщина.

Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской ОВА.

По предварительной информации, ударом частично разрушено "неэксплуатируемое трёхэтажное здание".

В непосредственной близости также повреждены медицинские учреждения — роддом и отделение городской больницы. Местные паблики пишут, что в городе после удара перекрыт проспект Возрождения.

Отметим, что на этом проспекте поблизости друг от друга расположены здания районного ТЦК, роддома и городской больницы.

Однако официально удар по ТЦК не подтверждался.

Местные телеграм-каналы также пишут, что целью ракетного удара в Каменском мог быть центр реабилитации военных.

Жители в комментариях упрекают мэра города Андрея Белоусова в наведении ракет, так как накануне он опубликовал пост с упоминанием этого центра. Он писал, что проверил ход ремонтных работ в заведении.

Напомним, сегодня ночью россияне также ударили по исправительной колонии в Запорожской области. В результате обстрела погибли 16 человек, ещё 35 получили ранения.

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Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Минобороны РФ заявило о захвате села Малиевка Днепропетровской области. Украина этого не подтверждала. На карте украинского военного телеграм-канала Deep State Малиевка находится под контролем ВСУ, хотя линия фронта на этом участке вплотную приблизилась к границам Днепропетровской области.

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