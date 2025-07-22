Этой ночью города Украины в очередной раз подверглись атаке российских беспилотников.

В результате налета на Одессу возникли пожары, а также пострадал человек. Об этом заявил мэр города Геннадий Труханов.

"В результате атаки в одном из районов города выбиты окна в многоэтажках, на парковке рядом сгорели автомобили. Также в другой части города зафиксировано возгорание административного здания", - написал Труханов.

При этом начальник Одесской ОВА Олег Кипер заявил о последствиях вражеской атаки беспилотниками на Одессу.

"Несмотря на активную работу наших сил ПВО, есть повреждения гражданской инфраструктуры: горят административное здание и легковые автомобили, в жилых домах выбиты окна. Информация о пострадавших уточняется", - сообщил Кипер.

В ГСЧС также подтвердили информаци об одном пострадавшем человеке. Ночью в городе были задействованы 17 единиц техники и 62 спасателя.

В то же время ночью Россия ударила по Сумам управляемыми авиабомбами. Спасатели ГСЧС прибыли на место, эвакуировали жителей поврежденных домов, спасли двух граждан, ликвидировали очаги возгораний и обследовали территорию.

В результате оказались ранены 3 человека, из них — один ребенок. Всего за медицинской помощью обратились 12 человек.

Повреждены также 5 многоквартирных домов, 18 автомобилей и торговый центр.

В Сумской ОВА добавили, что в Путивльской общине в результате удара БпЛА травмированы 11 гражданских лиц и повреждены объекты гражданской инфраструктуры. В Великописаревской сельской общине повреждены 2 частных жилых дома.

Также ночью враг атаковал Днепропетровскую область дронами. Среди прочего, был нанесен удар по Криворожскому району FPV-дроном.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

Ночью противовоздушная оборона сбила в области 14 вражеских беспилотников.

В Магдалиновской громаде Самаровского района в результате попадания БпЛА поврежден инфраструктурный объект. Произошел пожар, который уже потушили.

Пожары были зафиксированы и в Васильковской громаде Синельниковского района. Разрушениям подверглось государственное предприятие.

На Межевскую громаду противник направил FPV-дрон, в результате чего разбит один гараж. По уточненной информации, в результате удара КАБами, там пострадала 24-летняя женщина, также повреждены 10 частных домов.

FPV-дроном агрессор также нанес удар по Зеленодольской громаде Криворожского района - повреждена инфраструктура. Никопольщина пострадала от ударов FPV-дронами и артиллерией.

Громко было в райцентре, Марганецкой и Покровской громадам. Информация о последствиях уточняется.

Напомним, вчера ночью Киев массированно атаковали ракеты и дроны. Зафиксированы многочисленные возгорания и разрушения в нескольких районах города.

Погиб человек, еще семь получили ранения.

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