Россияне обстреляли Каменской район Днепропетровской области. Погибли два человека
Сегодня россияне ударили по Каменскому району Днепропетровской области. Два человека погибли, предварительно 8 ранены.
Об этом сообщает глава ОВА Сергей Лысак и ГСЧС.
"В Каменском районе – двое погибших. Мужчина и женщина. На месте атаки возник пожар", - написал Лысак.
Повреждены админздания, торговый объект, частные жилые дома и транспортные средства.
Местные паблики пишут, что был прилет по ТЦК. Официально это не подтверждалось.
Также в пабликах появилось фото "Шахеда" с надписью "для ТЦК от жителей города Пятихатки".
Напомним, сегодня ночью российская армия ударила беспилотниками по Павлоградскому району Днепропетровской области. Погиб 52-летний мужчина.
Также россияне ударили КАБами по Степногорской громаде Запорожской области. Погиб мужчина.
Война в Украине идет 1241-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 18 июля 2025 года в обновляемом онлайне.
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