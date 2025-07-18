Сегодня россияне ударили по Каменскому району Днепропетровской области. Два человека погибли, предварительно 8 ранены.

Об этом сообщает глава ОВА Сергей Лысак и ГСЧС.

"В Каменском районе – двое погибших. Мужчина и женщина. На месте атаки возник пожар", - написал Лысак.

Повреждены админздания, торговый объект, частные жилые дома и транспортные средства.

Местные паблики пишут, что был прилет по ТЦК. Официально это не подтверждалось.

Также в пабликах появилось фото "Шахеда" с надписью "для ТЦК от жителей города Пятихатки".

Напомним, сегодня ночью российская армия ударила беспилотниками по Павлоградскому району Днепропетровской области. Погиб 52-летний мужчина.

Также россияне ударили КАБами по Степногорской громаде Запорожской области. Погиб мужчина.

Война в Украине идет 1241-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 18 июля 2025 года в обновляемом онлайне.

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