Сегодня ночью россияне ударили КАБами по Степногорской громаде Запорожской области. Погиб мужчина. Об этом сообщает глава ОВА Иван Федоров.

"64-летний мужчина погиб в результате атаки россиян на Степногорскую громаду. Его тело только обнаружили на месте прилета", - написал он.

Также ночью российская армия ударила беспилотниками по Павлоградскому району Днепропетровской области. Погиб 52-летний мужчина, сообщает глава ОВА Сергей Лысак.

"Ночью российская армия ударила беспилотниками по Павлоградскому району – Вербковской и Богдановской громадах", - говорится в сообщении.

Еще двое мужчин, 38 и 40 лет, пострадали. Им предоставили помощь на месте.

Повреждено транспортное предприятие. Возник пожар, его потушили.

Напомним, вчера под массированной атакой "Шахедов" оказался Днепр. В городе возникло несколько пожаров, повреждены предприятия. Погиб один человек, ещё пятеро пострадали.

Война в Украине идет 1241-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 18 июля 2025 года в обновляемом онлайне.

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