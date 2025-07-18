Ночью РФ атаковала Степногорск и Павлоград. Погибли два человека
Сегодня ночью россияне ударили КАБами по Степногорской громаде Запорожской области. Погиб мужчина. Об этом сообщает глава ОВА Иван Федоров.
"64-летний мужчина погиб в результате атаки россиян на Степногорскую громаду. Его тело только обнаружили на месте прилета", - написал он.
Также ночью российская армия ударила беспилотниками по Павлоградскому району Днепропетровской области. Погиб 52-летний мужчина, сообщает глава ОВА Сергей Лысак.
"Ночью российская армия ударила беспилотниками по Павлоградскому району – Вербковской и Богдановской громадах", - говорится в сообщении.
Еще двое мужчин, 38 и 40 лет, пострадали. Им предоставили помощь на месте.
Повреждено транспортное предприятие. Возник пожар, его потушили.
Напомним, вчера под массированной атакой "Шахедов" оказался Днепр. В городе возникло несколько пожаров, повреждены предприятия. Погиб один человек, ещё пятеро пострадали.
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