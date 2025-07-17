В ночь на 17 июля под массированной атакой "Шахедов" оказался Днепр. В городе возникло несколько пожаров, повреждены предприятия. Погиб один человек, ещё пятеро пострадали.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в своем телеграм-канале.

"В областном центре погиб один человек. Еще 5 человек пострадали. Мужчины 35, 37, 40 и 52 лет госпитализированы. Трое из них – в тяжелом состоянии", - написал Лысак.

Горело также в Днепровском районе - громко было в Солонянской и Слобожанской громадах. Повреждены хозяйственная постройка и теплица.

Местные телеграм-каналы пишут, что в Днепре ощущается запах гари после ночной российской атаки. Видно масштабное задымление.

Между тем Воздушные силы ВСУ сообщают, что этой ночью по Украине зафиксировано 23 прилета ударных дронов в пяти локациях.

Атака наносилась 64-мя беспилотниками, из которых 59 - типа "Шахед", а также дронами-имитаторами. Основное направление ударов - Днепропетровская область.

По предварительным данным, к утру сбито 36 "Шахедов" на севере и востоке страны. Еще пять дронов-имитаторов были подавлены средствами РЭБ.

Война в Украине идет 1240-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 17 июля 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Накануне украинский военный телеграм-канал Deep State сообщил, что армия РФ продвинулась на трех участках около границы Днепропетровской области. Россияне сделали резкий рывок по трассе на Искру, а также заняли позиции к западу от Федоровки. Также российские войска расширили свой плацдарм в районе Мелового Харьковской области.

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