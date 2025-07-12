Сегодня утром россияне в очередной раз ударили по Славянску Донецкой области. Повреждены торговый комплекс, СТО, учебное заведение и админздание. Погиб один мужчина.

Об этом сообщил городской голова города Вадим Лях на своей странице в Facebook.

"Попадание по центральной части, в районе автовокзала. Поврежден торговый комплекс, СТО, учебное заведение и админздание", - написал он.

В результате атаки получил телесные повреждения, несовместимые с жизнью, 34-летний мужчина. Также ранена супружеская пара в возрасте 50 и 56 лет и 20-летний горожанин. У пострадавших диагностированы взрывные травмы, ушибы и поверхностные раны.

В прокуратуре сообщили, что россияне нанесли удар по Славянску РСЗО "Торнадо-С".

Напомним, сегодня ночью россияне нанесли массированный удар ракетами и беспилотниками по Украине. Взрывы были во Львове, Черновцах, Луцке и в Харькове.

Война в Украине идет 1235-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 12 июля 2025 года в обновляемом онлайне.

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