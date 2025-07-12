Сегодня ночью россияне нанесли массированный удар ракетами и беспилотниками по Украине. Взрывы были во Львове, Черновцах, Луцке и в Харькове.

В Черновцах в результате массированной атаки РФ погибли четыре человека - 26-летняя женщина и 43-летний мужчина. Еще четверо получили тяжелые ранения, одна из пострадавших в крайне тяжелом состоянии.

Кроме того, 10 человек получили легкие травмы, сообщает глава ОВА Руслан Запаранюк.

По Черновицкой области ударили "Шахеды" и ракета.

В результате атаки в городе повреждены жилые дома, магазины, административные здания и автомобили.

Также зафиксированы разрушения в Сторожинецкой громаде - там дрон повредил дом и автомобиль.

По Харькову утром было нанесено 10 ударов - двумя КАБами и восемью боевыми дронами, сообщил мэр Игорь Терехов.

Под удар попали объект критической инфраструктуры и одно из предприятий. Также было зафиксировано возгорание нескольких складских зданий.

Один пострадавший в Киевском районе - человек госпитализирован.

Во Львове взрывы раздались в нескольких районах города. По предварительной информации, пострадавших нет, сообщает мэр Андрей Садовой.

В Зализнычном районе горела кровля нежилого здания. Повреждены несколько домов, в том числе жилых, детский сад, выбиты многие окна, повреждены десятки автомобилей.

Местные паблики пишут, что во время ночного удара было разрушено здание корпорации "Электрон".

В Луцке в результате ночной атаки произошло возгорание одноэтажного жилого дома, сообщает ГСЧС. Информации о погибших нет.

Война в Украине идет 1235-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 12 июля 2025 года в обновляемом онлайне.