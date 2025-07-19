Сегодня ночью Украину атаковали более 300 российских ударных дронов и свыше 30 ракет различных типов. Под ударами оказались Донецкая, Кировоградская, Днепропетровская, Сумская, Херсонская, Волынская, Запорожская, Николаевская, Одесская и Житомирская области.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

В результате удара по Сумам повреждена критическая инфраструктура – без электроснабжения осталось несколько тысяч семей. Комбинированные удары были осуществлены по Шостке.

В Одессе из-за ночной атаки поврежден жилой дом. Шесть человек ранены, среди них ребенок. Одна женщина погибла.

Ракетами и дронами россияне также били по Павлограду Днепропетровской области. Там поврежден жилой дом и "важная инфраструктура". Глава ОВА Сергей Лысак назвал атаку на город самой массированной.

В Донецкой области спасатели ликвидировали 5 пожаров, вызванных вражескими обстрелами.

Война в Украине идет 1242-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 19 июля 2025 года в обновляемом онлайне.

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