Сегодня ночью россияне массированно атаковали Одессу ударными беспилотниками. Погибла одна женщина. Повреждена гражданская инфраструктура, в частности, многоквартирные жилые дома.

Об этом сообщает глава Одесской ОВА Олег Кипер и ГСЧС.

В результате атаки вспыхнул пожар с 6 по 9 этажа 9-этажного жилого дома. Пожар был ликвидирован спасателями, вместе с добровольцами.

"Из горящих квартир спасли 5 человек, к сожалению, одна спасенная женщина погибла", - говорится в сообщении ГСЧС.

Напомним, вчера россияне ударили по Каменскому району Днепропетровской области. Два человека погибли.

Война в Украине идет 1242-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 19 июля 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Россияне резко продвинулись с Мирного к Воскресенке, а также зашли в Зеленый Гай, сообщает Deep State. Также россияне зашли в Яблуновку под Константиновкой. По данным СМИ, за 7,5 месяца этого года армия РФ захватила 2395 квадратных километров территории Украины.

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