Президент Украины Владимир Зеленский пригласил главу РФ Владимира Путина в Киев, назвав его при этом "террорстом". Таким образом он прокомментировал слова российского президента о том, что украинский лидер может приехать к нему в Москву.

"Он может приехать в Киев. Я не могу ехать в Москву, когда моя страна каждый день находится под ракетными обстрелами. Я не могу ехать в столицу этого террориста", - сказал Зеленский в интервью ABC News.

По словам президента, человек, который не желает встречаться в условиях войны, может выдвигать нереалистичные и неприемлемые предложения.

"Это всё равно, что я потребовал бы, чтобы он приехал в Киев", - заявил Зеленский.

При этом украинский глава считает, что таким предложением Путин стремится затянуть проведение встречи.

Ранее Зеленский назвал личную встречу на уровне лидеров стран главным условием мира в Украине, комментируя телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и его российским коллегой Владимиром Путиным.

