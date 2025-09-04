Украина рассматривает членство в ЕС как ещё одну гарантию безопасности

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в ходе краткого интервью СМИ.

"Среди гарантий безопасности, которые мы видим, членство в Европейском Союзе – для нас это обязательные экономические, политические и геополитические гарантии безопасности. Поэтому в нашем подходе это важный момент, который вынесен в отдельный пункт", – сказал президент.

Зеленский отметил, что гарантии безопасности для Украины должны будут ратифицировать парламенты всех стран, которые заявят о готовности их предоставить.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что 26 стран готовы предоставить гарантии безопасности Украине.

Боевые действия в Украине продолжаются 1289-й день. Последние новости с ключевыми событиями 4 сентября – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. 3 сентября войска РФ продвинулись на двух участках в Днепропетровской области: около посёлков Малиевки и Январского. Также обострилась ситуация под городом Купянском в Харьковской области. В ночь на среду противник нанёс по Украине массированный комбинированный удар дронами и ракетами, запустив более 500 БпЛА.

