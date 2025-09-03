Анализируем итоги 1288-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Армия РФ продвинулась на двух участках в Днепропетровской области - около Малиевки и Январского (Сичневое), сообщает Deep State.

В то же время ВСУ, по данным паблика, контратаковали и отбросили россиян севернее, от подступов к Искре - около села Толстое.

Украинский военный с позывным "Мучной" пишет о нестабильной ситуации на этом направлении. Россияне продолжают прорываться в недавно освобожденное Дачное, переводя половину села в "серую зону".

Еще сложнее ситуация в районе Филии, где россияне пытаются закрепиться в тактически важном лесном массиве, откуда потом можно наносить удары.

Также "Мучной" заявляет, что за районом обороны, где сейчас идут бои в Днепропетровской области, находится "пустота". "Ни вторых, ни третьих готовых линий. Сёла, которые ближе к фронту, в радиусе 15 км ежедневно ловят КАБы — гибнут мирные жители, и это происходит системно", - пишет военный.

О том, что на Новопавловском направлении ситуация всё больше ухудшается, пишет и военный корреспондент ВСУ Богдан Мирошников. "Важность направления заключается в том, что оно не даёт противнику выйти в оперативный простор как на Днепропетровщине, так и на Запорожье", - сообщает он.

Обостряется ситуация под Купянском.

Минобороны РФ утверждает, что его войска контролируют около половины города.

Опубликовано видео с дронов, на котором, как заявлено, "зафиксированы российские военнослужащие в центре города, а также в районах наиболее важных административных и промышленных зданий, в том числе около здания Администрации города, в районе стадиона "Спартак" на переулке Спортивном города Купянска, городской электроподстанции на улице Энергетической и около телевышки на улице 1-го Мая".

Ранее о том, что россияне "практически полностью блокировали город Купянск и освободили около половины его территории" заявлял глава генштаба РФ Герасимов.

Украина этого не подтверждала. При этом на карте Deep State северо-западная окраина города уже находится в серой зоне. То есть там идут бои. Также ведутся бои к западу от Купянска, где село Мирное, часть которого ранее отбили ВСУ, теперь перешло снова в "серую зону".

Командир 429-го отдельного полка беспилотных систем ВСУ "Ахиллес" Юрий Федоренко заявил, что флаги в Купянске демонстрировали "переодетые по гражданке россияне". При этом он говорит, что эти российские военные "заблокированы на северо-западной окраине", а ситуация "максимально контролируемая".

К обстрелам.

Сегодня ночью РФ нанесла по Украине массированный удар дронами и ракетами. Всего атаковали 502 БПЛА и 24 крылатые ракеты, было 72 прилета, сообщают Воздушные силы. Сбить удалось 451 дрон ("Шахеды" и имитаторы) и 21 ракету.

Основной удар пришелся по Знаменке Кировоградской области - там расположен крупнейший в центральной Украине железнодорожный узел. Из-за этого многие поезда опоздали более, чем на семь часов.

Также прилеты были в Луцке, Хмельницком, Нежине под Черниговом и Калуше Ивано-Франковской области, где весь день в городе стоял смог от пожара, горели склады. Зеленский заявлял о прилетах по объектам энергетики.

Новые заявления Путина и Зеленского

Зеленский снова высказался против вывода войск из Донецкой области в обмен на прекращение войны, как предлагает РФ.

"Кто даст гарантии, что Путин не будет продолжать? Никто. Мы не можем отдавать территории. Это очень мощная линия нашей обороны, Путин уже там много потерял военных. Если он пойдет дальше, ему нужны будут годы и положить миллионы солдат, поэтому мы не будем давать ему подобных подарков", - заявил президент на брифинге в Дании.

Российский президент по возвращении из Китая также сделал ряд заявлений по Украине.

Он заявил, что Киев должен провести референдум для изменения границ и отказа от территорий. "Если власти Украины хотят бы легитимными - они должны провести референдум, но референдум нельзя проводить в условиях военного положения", - заявил Путин.

Также он прокомментировал возможность своей встречи с Зеленским - предложив украинскому президенту встретиться в Москве. По словам Путина, его о такой встрече попросил Трамп.

"Это путь в никуда, если просто с действующим главой администрации (так Путин назвал Зеленского - Ред.), так скажем аккуратно, проводить встречи. Можно, и я никогда не отказывался от этого, если эта встреча хорошо подготовлена и будет вести к каким-то позитивным возможным результатам. Кстати говоря, Дональд попросил меня, если возможно, провести такую встречу. Я сказал, да, это возможно, ну, в конце концов, если Зеленский готов, пусть приезжает в Москву, такая встреча состоится", - сказал Путин.

По факту это означает отказ от встречи как таковой - поскольку в РФ Зеленский вряд ли поедет. В то же время Путин добавил, что Россия готова повысить уровень переговорной группы с Украиной "до действительно высокого".

В целом он считает, что есть "свет в конце тоннеля" в плане завершения войны в Украине. Но не исключил и продолжения войны.

"Мне представляется, если здравый смысл восторжествует, то договориться о приемлемом варианте прекращения этого конфликта можно, тем более, что мы видим настроение действующей администрации США, видим призывы найти эти решения, видим свет в конце тоннеля, если нет, то придется решить все вооруженным путем", - заявил Путин.

В этом контексте он добавил, что "подавляющее большинство солдат в окопах хотят выполнить цели СВО (так в России называют войну в Украине - Ред.) до конца".

Судя по этим заявлениям, Россия после саммита в Китае считает свои позиции упрочившимися (почему - мы поясним ниже), а потому продолжает настаивать на своих прежних требованиях, которые были озвучены Трампу на Аляске, а тот затем передал Зеленому (в частности - требование вывести украинские войска со всего Донбасса). Как писалось выше, на эти требования Киев ответил отказом.

Что означают для Украины и мира события в КНР

Прошедший саммит Шанхайской организации сотрудничества в Китае, на который съехались руководители десятков стран, и масштабный парад в Пекине в день окончания Второй мировой войны, где на трибуне стояли вместе Си Цзиньпин, Путин и Ким Чен Ын, уже вызвали много оценок в духе «в мире назревают большие перемены».

В Украине и в западных СМИ наиболее распространены в связи с этим две трактовки.

Первая – формируется мощный альянс незападных стран во главе с Китаем, при участии России и Индии, который готовится бросить вызов Западу.

Вторая – попытки Траппа перетянуть на свою сторону Путина, оторвав его от Китая, провалились.

В копилку аргументов обоим тезисам добавил и сам Трамп, который обвинил китайцев в «заговоре против Америки». А министр обороны США Хегсет заявил, что получил приказ готовится к сдерживанию Китая и России.

Но что в реальности означают события последних дней?

Начнем со второго пункта.

Политику Трампа на тему «нужно восстановить отношения с Россией, чтоб не допустить ее союза с Китаем» часто называют «обратным Киссинджером». Имея в виду политику госсекретаря США в 70-х годах, который стал архитектором восстановления отношений Вашингтона с Пекином, чтоб получить в его лице союзника в противостоянии с СССР в годы холодной войны.

Однако, общего между тем, что делал Киссинджер 50 лет назад и тем, что делает сейчас Трамп, не так уж и много.

Для того, чтоб заручиться поддержкой Китая в противостоянии с Советским Союзом США сделали Пекину царские подарки – дали зеленый свет для получения КНР места постоянного члена Совбеза ООН (до того его занимал представитель Тайваня), а в 1979 году предоставили режим наибольшего благоприятствования в торговле, с чего и начался экономический подъем современного Китая. При этом никто не требовал от Пекина демократизации.

Если представить, какие аналогичные по масштабу «подарки» могли бы дать сейчас России США и ЕС, то должны были быть действия уровня юридического признания за РФ ее территориальных захватов в Украине и побуждение Киева закончить войну на требуемых РФ условиях. И не только снять все санкции, но и широко открыть свой рынок для российских товаров и снять ограничения на инвестиции западных компаний в РФ.

Но на Западе на эту тему никто даже дискуссии не ведет (за исключением некоторых радикальных трампистов). А любые попытки Трампа пойти на уступки Путину по Украине встречают огромное сопротивление. На Западе (в том числе и в США) распространена точка зрения, что на РФ нужно давить и дальше, показательно наказав за войну в Украине, В том числе и выбрасывая ее с нефтерынка, чтоб расчищать путь для американских энергоносителей.

Поэтому пока России Трамп ничего похожего на то, что США дали в 70-х годах прошлого века Китаю, не предлагает. И не факт, что вообще может предложить даже если захочет. А потому и о каком-то радикальном повороте России к Западу говорить не приходится.

Означает ли это, что Россия «уходит» под крыло Китая, создавая вместе с ним, и с другими незападными странами, альянс против США?

Такой вывод также на данный момент вряд ли верен.

Интересы стран, которые участвуют в БРИКС и в ШОС, далеко не во всем совпадают. Эти организации не представляют собой некий союз наподобие НАТО.

Те же Индия и Китай остаются крупными региональными соперниками.

Однако у них, также как и у России, есть общие интересы, которые заключаются в минимизации влияния на себя со стороны США и Запада.

И в этом плане есть две ключевые точки.

Первая – обнуление угрозы вторичных санкций США (когда Вашингтон накладывает пошлины на государства за то, что они покупают какие-либо товары из других стран). Это последний из оставшихся сильных инструментов воздействия Вашингтона на мировые рынки. И Трамп недавно угрожал им воспользоваться, введя пошлины против покупателей российских нефти. По итогу два крупнейших покупателя – Китай и Индия завили, что прекращать ее закупки не будут. После чего Трамп ввел пошлины только против Индии.

Но индийцы и после этого закупки не прекратили. Потому что тут момент принципиальный и связан он не с Россией или войной в Украине, а с вопросом суверенитета. Если США могут вводить пошлины против других стран за то, что те, покупают какие-либо товары у других государств, то это, потенциально, угрожает каждой стране. Далее Вашингтон может ввести пошлины против стран, которые покупают китайские автомобили, например. Либо индийские медикаменты. И, фактически, Америка будет в ручном режиме управлять мировой экономикой, а значит - и политикой отдельных стран. Поэтому и Китай, и Индия сейчас, скорее всего, будут стремиться показать, что этот инструмент не работает и может бумерангом ударить и по самим США, если страны начнут вводить ответные пошлины. И здесь их интересы совпадают с Россией, которая хочет и далее экспортировать свои энергоносители.

Второй момент – это независимость от доллара как основной расчетной единицы и, в целом, от западной финансовой системы. В условиях нарастающего геополитического противостояния в мире и торговых войн это также становится принципиальным вопросом суверенитета государства. Правда, процесс будет очень непростой. Особенно с учетом сопротивления США. Но говорят об этом все чаще.

События последних дней в Китае показали, что по обоим пунктам позиции крупнейших незападных стран сближаются.

С практической точки зрения это означает, что вероятность сохранения Россией объемов экспорта энергоносителей увеличивается. Особенно с учетом достигнутых с Китаем соглашений по строительству нового газопровода «Сила Сибири-2».

В то же время, повторимся, это не означает, что в мире формируется единый «антизападный» блок под руководством Китая и с участием России. Понятия «без Запада» и «минимизация влияния Запада» не тождественны понятию «против Запада».

Если посмотреть на то, какую политику ведет большинство незападных стран в последние годы, то мы увидим тактику многовекторности. Когда они стараются поддерживать отношения со всеми крупными центрами силы, стараясь извлекать из этого свою выгоду.

Классический пример – Турция, которая входит в НАТО, но и с Россией связи не разрывает. Еще один пример – Индия, которая выстраивает отношения как с Китаем, так и с Западом, и с Россией. Да и сам Китай, по сути, ведет также «многовекторную» политику. С одной стороны, оказывая экономическую поддержку России. С другой стороны, пытаясь сохранить и укрепить связи с Европой. Да и с США отношения полностью далеко не разорваны.

И это вполне логично с точки зрения концепции «многополярного мира». Когда каждый полюс проводит «многовекторную» политику, выстраивая отношения сразу с несколькими полюсами.

По большому счету, точно также могла бы себя вести и Россия – укрепляя отношения и с Китаем, и с Европой, и с США, и с Индией. Однако РФ в этом мешает война в Украине. Которая обнулила ее связи с Западом, увеличила зависимость от других центров силы, которые, как писалось выше, хотя и имеют общие интересы, но все же не союзники.

С приходом Трампа Путин пытается хотя бы частично восстановить западный вектор, выстраивая отношения с Вашингтоном. Поэтому то, что он побывал на параде в Пекине не означает, что он вступил в некий антиамериканский альянс. Если б его Трамп пригласил бы на парад в Вашингтон он бы также туда приехал. И это также не было бы «антикитайским» шагом.

Однако продолжение войны в Украине по-прежнему делает эту задачу трудной. И, собственно говоря, возвращение к «многовекторному курсу» один из аргументов для Москвы в плане завершения войны. Вопрос только на каких условиях она будет завершена. В этом и есть пока главная проблема.

Также много зависит и от дальнейших действий Запада и, конкретно, США. Какое стратегическое решение они примут? Постараются сохранить свое мировое лидерство пусть даже ценой фронтальной конфронтации с незападными странами через вторичные санкции и прочие формы давления? Либо, оценив свои ресурсы для этой цели как ограниченные, включатся в многополюсный «концерт держав» на правах одно из полюсов. Возможно, самого мощного.