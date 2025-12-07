Дональд Трамп-младший, сын президента США Дональда Трампа, вновь раскритиковал украинские власти, отметив, что они посылают на фронт бедных и продолжают войну пока им дают финансирование.

Об этом сын американского лидера заявил во время выступления на сессии Дохийского форума.

По его мнению, те люди, которые принимают ключевые решения, не видят причин прекращать боевые действия.

"Этим летом я был со своей девушкой в Монако. Мы катались по окрестностям, и в среднем за день 50% суперкаров, таких как "Бугатти", "Феррари" и т.д. имели украинские номера. Как вы считаете, это действительно было заработано в Украине? Я был в Украине 20 лет назад. Не то чтобы в этой стране изобилие богатств. К тому же, вы видите, как второго человека страны арестовывают за кражу сотен миллионов долларов. Богатые сбежали. Они оставили воевать тех, кого считали крестьянами, и не видели никакой причины останавливаться, пока поток денег продолжается и они их крадут. Никто ничего не проверял. Власти и люди, принимающие решения, попросту не видели причин, чтобы когда-либо согласиться на мирное урегулирование", - заявил Трамп-младший.

Он добавил, что президент Украины Владимир Зеленский осознавал невозможность победы на очередных выборах и поэтому позволял своим соратникам присваивать средства, поступавшие в рамках иностранного финансирования.

Ранее Трамп-младший поддержал заявление отца, в котором глава Белого дома назвал президента Зеленского "диктатором без выборов", и призвал закончить войну в Украине.