"Эта война мало что для нас значит". Сын Трампа поддержал обвинения отца в адрес Зеленского
Трамп-младший поддержал заявление отца, в котором глава Белого дома Дональд Трамп назвал президента Украины Владимира Зеленского "диктатором без выборов", и призвал закончить войну в Украине.
Соответствующий пост сын Трампа опубликовал в соцсети X.
"Он ведь не ошибается, друзья. Давайте прекратим бессмысленные жертвы и бесконечные траты на войну, которая мало что значит для нас", – написал сын президента США.
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс сказал, что Зеленский пожалеет о том, что "облил грязью" Трампа. Он осудил "ужасную" реакцию президента Украины на мирные переговоры.
В свою очередь советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц заявил о завершении эпохи войны в Украине.
Между тем Владимир Зеленский в своем вечернем обращении не комментировал обвинения Трампа и поблагодарил Штаты за "двухпартийную поддержку".
Подробнее о том, что означают заявления Трампа, мы писали в отдельном материале.
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