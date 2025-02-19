Трамп-младший поддержал заявление отца, в котором глава Белого дома Дональд Трамп назвал президента Украины Владимира Зеленского "диктатором без выборов", и призвал закончить войну в Украине.

Соответствующий пост сын Трампа опубликовал в соцсети X.

"Он ведь не ошибается, друзья. Давайте прекратим бессмысленные жертвы и бесконечные траты на войну, которая мало что значит для нас", – написал сын президента США.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс сказал, что Зеленский пожалеет о том, что "облил грязью" Трампа. Он осудил "ужасную" реакцию президента Украины на мирные переговоры.

В свою очередь советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц заявил о завершении эпохи войны в Украине.

Между тем Владимир Зеленский в своем вечернем обращении не комментировал обвинения Трампа и поблагодарил Штаты за "двухпартийную поддержку".

Подробнее о том, что означают заявления Трампа, мы писали в отдельном материале.

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