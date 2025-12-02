Перед встречей с представителями США российский лидер Владимир Путин обвинил Европу в попытке сорвать мирные договоренности, которые продвигает президент США Дональд Трамп.

Об этом глава Кремля сказал во время общения с журналистами.

"Европа сама вывела себя из украинского урегулирования. У нее нет мирной повестки, и сейчас она мешает усилиям США по урегулированию. Европа выдвигает неприемлемые для России предложения к мирному плану по Украине. Россия не собирается воевать с европейскими странами, но если Европа начнет войну - Россия готова прямо сейчас, и тогда Москве не с кем будет договариваться", - заявил Путин.

При этом он допустил возвращение европейцев к переговорам по Украине, если они "будут учитывать реалии на земле".

Напомним, в Москве начались переговоры Путина со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером.

Ранее западная пресса писала, что заявления Путина о том, что европейские лидеры саботируют сделку об Украине, "вызывают некоторое сочувствие в Вашингтоне и даже в самой Европе".

О том, что сейчас происходит с переговорами о мирном плане Трампа, мы подробно писали в отдельном материале.