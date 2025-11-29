Заявления президента РФ Владимира Путина о том, что европейские лидеры саботируют сделку об Украине, "вызывают некоторое сочувствие в Вашингтоне и даже в самой Европе".

Об этом пишет обозреватель британской газеты The Times Марк Галеотти.

"Чем больше европейские лидеры, пытаясь не допустить принуждения Киева к некрасивой сделке, кажется, препятствуют повестке Трампа, тем больше это даёт Москве возможностей играть в принцип "разделяй и властвуй" и шансов избегнуть обвинений, если переговоры провалятся", – пишет Галеотти.

При этом обозреватель пишет, что даже в самой Европе многие критикуют позицию Брюсселя относительно того, как должна закончиться российско-украинская война.

"После недавних заявлений главы по внешней политике Еврокомиссии Каи Каллас о том, что Россия близка к "пределу" и что численность её армий должна быть ограничена, один французский дипломат проворчал мне, что "она воплощает худшее в европейской дипломатии: всю моральную уверенность, без представления о реальности на местах", – пишет Галеотти.

Ранее британские журналисты сообщали о возможной причастности европейских спецслужб к утечке переговоров Белого дома с Кремлём.

Напомним, глава европейской дипломатии считает, что быстрый путь к миру невыгоден Украине.