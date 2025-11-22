Европа "загнана в угол" планом США по достижению мира в Украине и пытается замедлить его реализацию.

Об этом сообщает американское информационное агентство Bloomberg.

Как пишет издание, цель европейцев – "замедлить администрацию президента США Дональда Трампа, решившую пойти на уступки России".

При этом высокопоставленный европейский военный чиновник заявил, что существует реальная вероятность, что группа поддержки Украины не сможет убедить Трампа изменить свою позицию. И применяемая Европой "тактика затягивания" может иметь свой предел.

"Скорость, с которой Белый дом пытается протолкнуть это предложение, шокировала Украину и её союзников. Скоро они поймут, насколько серьёзно Трамп настроен прекратить всю поддержку Украины", – добавляет агентство.

По данным Bloomberg, главный пункт, которому будут противиться европейцы – ограничение Вооружённых сил Украины на уровне 600 тысяч личного состава. В Европе хотят отменить это ограничение.

Напомним, Трамп подтвердил, что требует от Украины принять его мирный план до четверга.

В то же время президент США сообщил, что его план не является окончательным предложением.

Между тем европейские лидеры выступили против главных пунктов плана Трампа.