Будапешт будет блокировать любую помощь Евросоюза Украине.

Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на своей странице в Фейсбуке.

По его словам, Европа немедленно должна поддержать мирный план Трампа и начать переговоры с Россией.

Американское издание Politico пишет, что сегодня Орбан направил письмо главе еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с призывом согласиться на все 28 пунктов плана США по урегулированию российско-украинского военного конфликта.

Ранее Орбан выступил против дальнейшей помощи Украине от Евросоюза.

Напомним, европейские лидеры против главных пунктов плана Трампа. Речь идет о выводе ВСУ из Донбасса, ограничений на численность и снабжение украинской армии, а также отказе Киеву в НАТО. В то же время европейцы готовы участвовать в изменении плана.

Война в Украине идёт 1368-й день. Мы следим за последними новостями субботы, 22 ноября 2025 года, в обновляемом онлайне.

