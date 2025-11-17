Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил против дальнейшей помощи Евросоюза Украине.

Так глава венгерского правительства прокомментировал в соцсети X заявление президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о необходимости продолжения финансовой поддержки Украины.

"Сегодня я получил письмо от президента фон дер Ляйен. Она пишет, что дефицит финансирования Украины огромен, и просит государства-члены направить больше средств. Это поразительно. В то время, когда стало ясно, что военная мафия выкачивает деньги европейских налогоплательщиков, вместо того, чтобы потребовать реального контроля или приостановки платежей, председатель Еврокомиссии предлагает нам направить ещё больше. Вся эта история немного похожа на попытку помочь алкоголику, отправив ему ещё один ящик водки. Венгрия не утратила здравого смысла", – написал Орбан.

Ранее Еврокомиссия заявила странам ЕС, что Украине на ближайшие два года войны нужно 135,7 млрд евро и европейцам придется самим искать деньги или брать совместный долг, если не удастся согласовать "репарационный кредит" за счет российских активов. Деньги нужно найти до апреля 2026 года.

Напомним, на днях газета Politico писала, что Венгрия и Словакия могут использовать коррупционный скандал в Украине как дополнительный аргумент для дальнейшего блокирования репарационного кредита Евросоюза, заявляя, что деньги могут быть украдены.

В то же время в Politico сообщали, что дипломаты ЕС считают отвратительной повальную коррупцию в энергетическом секторе Украины, но не будут из-за неё прекращать помощь.

О том, как дело Миндича повлияет на отношения Зеленского с Западом, мы подробно писали в отдельном материале.