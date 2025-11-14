Дипломаты Европейского Союза считают отвратительной повальную коррупцию в энергетическом секторе Украины, но на будут из-за неё прекращать помощь.

Об этом пишет газета Politico.

Как сообщает издание, сейчас союзники из Брюсселя "требуют от Украины ответов" в связи масштабным коррупционным скандалом по делу "Энергоатома", в котором замешан близкий соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич. Скандал "не поможет" репутации Киева в глазах международных партнеров, заявил Politico европейский чиновник.

"Это будет означать, что Еврокомиссии, безусловно, придется переоценить, как она тратит средства на энергетический сектор Украины", - заявил чиновник, добавив, что в будущем "Украине придется уделять больше внимания и прозрачности в том, как она тратит деньги".

По его мнению, Зеленский "должен успокоить всех - вероятнее всего, планом по борьбе с коррупцией". Чиновник уточнил, что с 2022 года Еврокомиссия предоставила Киеву более 3 миллиардов евро в виде помощи на энергетику.

Но пока этот скандал - "худший из всех, что разразился вокруг Зеленского с момента его вступления в должность" - не побуждает союзников угрожать сокращением помощи Украине, пишет газета.

Более того, чиновники в Киеве ждут, что Брюссель "сохранит общее табу на публичную критику Украины", хотя и ужесточит свои требования реформ в Украине, что будет привязано к финансированию страны.

Вчера глава евродипломатии Кая Каллас назвала коррупционный скандал с Миндичем "крайне прискорбным", однако при этом Европа впервые за долгое время внесла средства в программу закупки оружия для Украины PURL.

Также вчера СМИ писали, что коррупционный скандал может стать препятствием для вступления Украины в Европейский Союз.